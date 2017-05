Carrière van Jeffrey Tanis verloopt op rolletjes

Het vorig jaar uitgebrachte album ‘Verloren Tijd’ van Jeffrey Tanis werd bij verschillende radiostations geselecteerd als album van de week en ook de gelijknamige single ontving prachtige recensies met flinke bijbehorende airplay en een notering in menige hitlijst.Al met al een resultaat dat aanzette tot nieuwe stappen in de carrière van Jeffrey, die al enige jaren als fulltime zanger langs de weg timmert, zoals in de Bastille XL op het Amsterdamse Thorbeckeplein en tv optredens in Bloed Zweet en Tranen.

bron: TV Oranje