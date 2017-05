Chris de Roo werkt aan herstel na hartinfarct

Het management van Chris de Roo meldt dat ze zanger afgelopen vrijdag is getroffen door een hartinfarct en acuut gedotterd is. Z'n toestand is inmiddels stabiel. Enorm geëmotioneerd is Chris na alle gebeurtenissen en moet nu langzaam de draad weer proberen op te gaan pakken. De mensen om Chris heen en ook de fans zijn enorm geschrokken.'Nu is het een kwestie van opbouwen en revalideren. Ikheb geluk gehad en ik leef gelukkig nog.Ik moet er toch niet aan denken hoe het anders had af kunnen lopen. Ikkrijg verdorie eind dit jaar een baby', vertelt Chris.

bron: TV Oranje