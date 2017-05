CHRIS ZEGERS EN EVA KOREMAN MAKEN HYPERLOKALE RADIO IN NIEUW TV-PROGRAMMA ‘RADIO GAGA’

In het nieuwe BNN-programma Radio Gaga trekken 3FM-dj Eva Koreman en presentator Chris Zegers met hun mobiele radiostudio naar bijzondere woonplekken in Nederland om er twee dagen lokale radio te maken. In hun omgebouwde caravan rijden ze iedere aflevering naar een andere locatie: een forensische verslavingskliniek, een revalidatiecentrum of een wooncomplex waar zowel vluchtelingen als studenten wonen. Met de vraag “wat is je verhaal en welk nummer hoort daarbij?”, ontlokken ze bij de bewoners persoonlijke vrolijke of ontroerende verhalen. Alle bewoners van de gemeenschap luisteren mee en leren elkaar op een nieuwe manier kennen. En ook de kijker krijgt een uniek inkijkje in gemeenschappen die niet vaak zo intiem in beeld worden gebracht.Radio Gaga is vanaf 23 mei iedere dinsdag om 21:00 uur te zien bij BNN op NPO 3.

Chris: ‘Met een oude caravan op pad, sfeervol omgebouwd tot een klein radiostation, op zoek naar verhalen die verteld moeten worden. Een indrukwekkend avontuur is het geworden, met bijzondere mensen die hun mooie levensverhalen delen. Moed en durf, een slik en een grote lach. En nog veel meer. Op één vierkante meter. Wat een feest om dit samen met Eva te maken!’ Eva: ‘Radio is mijn grote liefde, en televisie mijn minnares. Bij dit programma komt alles samen. Chris en ik zijn erg onder de indruk van de verhalen, de bijbehorende muziek en de warmte en openheid van de mensen die we hebben gesproken. Radio Gaga verbindt, mensen leren elkaar beter kennen en er ontstaat meer begrip. Dit programma is een prachtige ervaring en het is geweldig om te werken met Chris.’

In het eerste seizoen van Radio Gaga parkeren Eva en Chris hun caravan onder andere bij de Piet Roorda, een forensische verslavingskliniek. Ze spreken met mannen die onder invloed van alcohol of drugs een delict hebben gepleegd. Ze hebben in de gevangenis gezeten en werken in de kliniek aan hun verslavingsprobleem om uiteindelijk hun leven weer te kunnen oppakken. En dat gaat niet zonder slag of stoot. In Startblok, een ander wooncomplex waar Eva en Chris later in het seizoen hun mobiele radiostudio stallen, wonen jonge statushouders samen met studenten. Ze spreken Syrische jongeren die moesten vluchten voor de oorlog, maar ook ontmoeten ze Brandon. Hij moest zijn thuisland Jamaica ontvluchten, omdat hij daar in verband met zijn homoseksualiteit niet zeker was van zijn leven. En in Revalidatiecentrum Vogellanden komen gasten langs die allemaal één doel voor ogen hebben; zo goed mogelijk lichamelijk herstellen na een ongeluk of ziekte. Eva en Chris spreken onder andere party animal Rick. Hij vecht na een scooterongeluk voor een zo goed mogelijk herstel om in de weekenden weer lekker op stap te kunnen gaan. En daar hebben zijn vrienden ook zo hun belang bij…Radio Gaga is een succesvol Vlaams format dat is 2015 en 2016 werd uitgezonden op Canvas. De Nederlandse variant is een co-productie van BNN-VARA en Skyhigh TV.

bron: BNN VARA