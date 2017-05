Danny Lukassen blaast zijn oude Ajax Top 40 Hit nieuw leven in

1995 was het jaar waarin Ajax alles won wat er te winnen viel. In dat jaar maakte Danny Lukassen de Hit single “Ajax is Kampioen”. Deze single belandde uiteindelijk op de 3de positie van de Top 40 en Nummer 1 van de NL-talige top 40 met een totaal aantal verkochte singles van 33.000.Nu 22 jaar later, staat Ajax weer aan de vooravond of inmiddels de trotse winnaar van een groot Europees succes. Hoog tijd voor de Amsterdammer Danny Lukassen om zijn oude hit uit de kast te trekken en deze opnieuw uit te brengen.

bron: TV Oranje