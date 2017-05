'Dat ben jij'……nieuwe single van Maurice Fermont

2017, nu al een veelbewogen jaar voor Maurice Fermont. Na twee succesvolle singles heeft hij inmiddels een goed gevulde agenda met boekingen. Met zoveel positieve ontwikkelingen heeft een derde single natuurlijk niet lang op zich laten wachten. Zijn nieuwe single “Dat ben jij” is een duidelijk voorbeeld van de extreme veelzijdigheid van Maurice Fermont. Het heeft pop invloeden, een heerlijke frisse zomerse sound, en verrassende details. Bovendien is een videoclip geproduceerd waarvan gezegd mag worden dat deze in Nederland uniek is.

bron: TV Oranje