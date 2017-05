Een geestesziek kind? Pak een zwarte hond of zwarte haan, snijd deze open en leg de warme ingewanden op het hoofd van het kind, maar laat het hart, de lever en de longen in de hond. Het is één van de opmerkelijke adviezen uit het medisch handboek 'Tfundament der medicinen ende chyrurgien' van Petrus Sylvius uit 1540. In het medisch historische programma De anatomische les met Ria Bremer nemen Prof. Dr. Mart van Lieburg en Ria Bremer de kijker mee op een medisch historische reis vol verbazing, verwondering en bewondering. Schilderijen, gravures, historische boeken en prenten vormen het uitgangspunt van de boeiende en soms ongelooflijke vertellingen.

Prof. Dr. Mart van Lieburg, hoogleraar medische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Delft en Groningen, vulde samen met collega's vier loodsen met medische (prenten)boeken afkomstig uit bibliotheken, ziekenhuizen en instellingen en instrumenten en hulpmiddelen uit de vroegere dagelijkse praktijk van dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen, apothekers en fysiotherapeuten.

Met een indrukwekkende hoeveelheid parate medisch historische kennis op zak bezoekt hij samen met Ria Bremer, die hem de hemd van het lijf vraagt, diverse musea en bibliotheken. Waar kunst eerst alleen religieuze taferelen uitbeelden, werd rond 1500 het dagelijkse leven steeds vaker het onderwerp van de kunst. Het was een tijd waarin benen zonder narcose geamputeerd werden, er via de anus beademd werd, de grachten van Amsterdam roze kleurden door het populaire aderlaten en mensen stierven aan relatief simpele kwalen als ‘tandpijn’. Dit is allemaal prachtig gedocumenteerd, evenals de ontwikkelingen in denkbeelden, kennis en behandelingen die elkaar razendsnel opvolgden.

Ria Bremer: “In de twintig jaar dat ik voor Vinger aan de Pols meeliep in het medische circuit en de keuzes in behandelingen op de voet volgde, is er al zo ontzettend veel veranderd. Als je die lijn doortrekt naar de afgelopen eeuwen, dan stuit je op heel veel wonderlijke, ongelooflijke en bijzondere verhalen waarvan ik het ontzettend belangrijk vind dat ze gekend worden. We nemen de kijker in vier afleveringen mee op deze bijzondere reis.”

bron: AVROTROS