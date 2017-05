De hele maand juni op het NPO 3 menu: Chef in je oor

Dinsdag 6 juni gaan de herhalingen van Chef in je oor van start. Onder het toeziend oog van presentator Klaas van der Eerden gaan twee teams, elk bestaande uit een sterrenchef en een bekende Nederlander, de kookstrijd met elkaar aan. Eén nadeel voor de chefs: zij mogen zelf geen voet in de keuken zetten. De BN’ers moeten zo goed mogelijk de instructies opvolgen die hen wordt ‘ingefluisterd’. Welke chef zijn kan culinaire kunsten het beste overbrengen en daarmee zijn bekende teamgenoot het lekkerste en origineelste gerecht laten bereiden? Chef in je oor was vorig jaar wekelijks te zien bij AVROTROS op NPO3. De herhalingen van Chef in je oor zijn dit jaar in juni bijna dagelijks te zien, in de eerste aflevering staan Richard Groenendijk en Ruud Feltkamp in de keuken.

Het juni-menu van Chef in je oor op NPO 3:

Dinsdag 6 juni RICHARD GROENENDIJK VS RUUD FELTKAMP

Woensdag 7 juni MARTIJN KRABBE VS LEO BLOKHUIS

Donderdag 8 juni ROP VERHEIJEN VS ELISE SCHAAP

Maandag 12 juni EUVGENIA PARAKHINA VS REMY BONJASKY

Dinsdag 13 juni PEPIJN GUNNEWEG VS FOCKELINE OUWERKERK

Woensdag 14 juni FRED VAN LEER VS FRANS DUIJTS

Donderdag 15 juni SOUNDOS EL AHMADI VS NANCE COOLEN

Vrijdag 16 juni BROWNIE DUTCH VS CAROLINA DIJKHUIZEN

Maandag 19 juni ROUÉ VERVEER VS LOEK PETERS

Dinsdag 20 juni PATRICK MARTENS VS CAROLIEN BORGERS

Vrijdag 23 juni AIREN MYLENE VS JANICE

Maandag 26 juni CATHERINE KEYL VS TESS MILLNE

Dinsdag 27 juni FILEMON WESSELINK VS ANNE-MARIE JUNG

Vrijdag 30 juni GERARD EKDOM VS ANNEMIEKE SCHOLLAARDT

Herhalingen van Chef in je oor zijn rond 19.40 uur te zien bij AVROTROS op NPO 3

bron: AVROTROS