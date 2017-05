De Wannebiezz steken hun liefde voor Rotterdam niet onder stoelen of banken

De spanning stijgt met de minuut in Rotterdam en omstreken, vieren we vanaf zondag het Kampioensfeest of moeten we nog een weekje wachten? Het is inmiddels wijd en zijd bekend dat de Wannebiezz hun liefde voor Rotterdam niet onder stoelen of banken steken. Ze zijn trots op alles en iedereen die positief bijdraagt aan het imago van hun Rotjeknor. Mede daarom volgen zij de verrichtingen van Feyenoord, dat dit seizoen van meet af aan de eredivisie aanvoerde en zich nu, na hard werken, terecht landskampioen mag noemen.

bron: TV Oranje