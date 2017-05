Djaimy Veugelink (17) lanceert debuutsingle 'Vissen zijn precies als jij'

Vroeger droomde zij er al van om zangeres te worden, maar pas jaren later kan zij haar droom waarmaken en stapt met de release van haar debuut single ‘’Vissen zijn precies als jij’’ officieel in de wereld van de muziek.De carrière van de 17 jarige uit Doetinchem afkomstige Djaimy Veugelink begint wanneer zij tijdens haar 9e verjaardag een karaoke set krijgt en zo verknocht raakt aan het zingen en dansen dat het daarna niet meer weg te denken is uit haar dagelijkse leven.Naarmate de jaren vorderden bouwde ze verder aan haar repertoire.

bron: TV Oranje