DOMIEN EEN WEEK ZONDER SMARTPHONE

Hoe spreek je zonder telefoon af met een vriend om ergens een biertje te gaan doen? Lukt het om je neefje te feliciteren waarvan je vaag weet dat hij binnenkort jarig is? En hoe vind je in hemelsnaam de weg zonder Google Maps? BNN/3FM-dj Domien Verschuuren gaat het allemaal ervaren als hij vanaf aanstaande maandag een week zonder smartphone door het leven moet. Op maandag 8 mei geeft hij tijdens zijn ochtendshow zijn mobiel aan de redactie om een week te detoxen, te resetten of beter gezegd: af te kicken. Lukt het Domien om van zijn mobielverslaving af te komen? #DomienMobielVrij is te volgen via @JouwOchtendshow op Instagram, Facebook en Twitter. En ja, die accounts worden deze week beheerd door de redactie, niet door Domien zelf.

Domien: “Ik sta er mee op en ga er mee naar bed. Het is moeilijk om toe te geven, maar ja: ik ben verslaafd aan mijn smartphone. Het enige moment van de dag dat ik niet op mijn schermpje zit te staren is tijdens het koken. De rest van de dag is die telefoon met me vergroeid. Dat is geen vrije wil meer. Het is puur automatisme, een verslaving dus. Ik hoop dat ik mezelf kan resetten door een week zonder mobiel door het leven te gaan. Maar op dit moment krijg ik echt buikpijn van het idee dat ik straks zeven dagen zonder zit.”

Om het Domien tijdens zijn mobielvrije week echt lastig te maken geeft de redactie hem een paar opdrachten die hij zonder smartphone zal moeten doen. Lukt het hem met vrienden af te spreken op een bepaalde plek op een bepaald tijdstip? Kan hij met wat vreemde ingrediënten koken als hij geen recept kan opzoeken? En lukt het eigenlijk wel om een radioprogramma te maken zonder overleg via What’s App? Op maandagochtend 15 mei krijgt hij zijn telefoon weer terug om zijn –waarschijnlijk – honderden gemiste oproepen, appjes en berichten te bekijken. Heeft hij het gemist of kan hij na een weekje makkelijk zonder?

Domien is iedere werkdag te horen tussen 6.00 en 9.00 uur bij BNN op NPO 3FM.

bron: BNN VARA