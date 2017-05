Droom gaat in vervulling voor Carlo Verkooijen

Op vrijdag 2 juni a.s. gaat er voor Carlo Verkooijen een droom in vervulling. Op die dag geeft hij ’s avonds namelijk in de Stadsschouwburg te Brugge een croonerconcert, muzikaal ondersteund door the Swing Time Society onder leiding van de vermaarde orkestleider Ghislain Slingeneyer. Een uniek evenement waar Carlo alleen maar van kon dromen.Het verhaal hoe dit unieke concert tot stand kwam, schrijft als een jongensboek. Want Carlo had nog maar net zijn zangcarrière weer opgepakt, na enkele jaren naast het podium te hebben gestaan om vooral voor andere artiesten liedjes te schrijven en te produceren. Na een Nederlandstalige “try-out”-single bracht hij, na aanleiding van de droeve gebeurtenissen in Nice en Brussel, op Bevrijdingsdag 2016 een nieuwe Engelstalige single uit.

bron: TV Oranje