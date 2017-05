Duo A-37 lanceert het vrolijke nummer 'Op zoek naar jou'

Duo A37 presenteerde op zaterdag 13 mei hun tweede single "Op zoek naarjou".Het duo dat bestaat uit Edwin Geres en Appie Snippe brachten in oktober2015 hun eerste single uit getiteld "Ons Café". De bijbehorende clip werd opgenomen in Ons Cafe te Coevorden.Het leek stil te zijn, maar ze stonden regelmatig in het land op diversepodia's, maar nu was het toch écht tijd om met iets nieuws te komen.Edwin heeft de tekst, in samenwerking met Alie Feenstra, geschreven. Deheren doken al gauw de studio in om het op te nemen.

bron: TV Oranje