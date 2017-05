Feest bij Jovink in de oefenschuur

Aan repeteren hebben de Jovinks altijd een broertje dood gehad. 'Aangezien het allerlaatste optreden voor de deur staat leekt het ons niet onverstandig om de set toch nog eens goed door te nemen. Het idee van een laatste repetitie is na 25 jaar toch best een bijzonder moment, daarom hebben we besloten om van deze laatste repetitie een waar feest te maken! We gaan keihard knappen, jammen, sprekken en zoepen en we nodigen daarbij een select aantal echte liefhebbers uit in onze eigen repetitieschuur.

bron: TV Oranje