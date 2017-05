FILEMON VECHT TEGEN AJOUAD IN FILEMON SLAAT DOOR

Ajouad El Miloudi is de tegenstander van Filemon Wesselink in het nieuwe BNN-programma Filemon Slaat Door. De twee nemen het tegen elkaar op in de ring van één van de grootste kickboksgala’s van Nederland. Filemon wordt daartoe klaargestoomd door drievoudig wereldkampioen Remy ‘The Flying Gentleman’ Bonjasky en Ajouad wordt getraind door Ramzi ‘Le Professeur' Tamaditi (wereldkampioen tot 69 kilo). In het programma dringt Filemon door in de wereld van het steeds populairder wordende kickboksen. Filemon Slaat Door is vanaf 7 mei iedere zondag om 22.00 uur te zien bij BNN op NPO 3.

Ajouad: “Ik onderschat Filemon absoluut niet. Hij is een fanatieke sporter die mentaal enorm sterk is. Als hij ergens voor gaat, gaat hij meer dan vol. Maar hij gaat het moeilijk krijgen. Ik ga straks niet voor de lol naar de ring; ik ga om te winnen, om te overwinnen! Ik ga voor KO in de eerste ronde.” Filemon: “Ik ken Ajouad als een zeer gedreven jongen. Dat ben ik zelf ook. Daarom wordt het sowieso een prachtig gevecht. Verder laat ik de woorden aan Ajouad, ik focus me op de daden.”

Nadat Filemon zich vorig jaar afbeulde om het lichaam van een adonis te krijgen, gaat hij nu niet voor het uiterlijk maar voor kracht en techniek: hij wil zelf kickbokser worden. Om de wereld van het kickboksen te ontsluiten spreekt hij met verschillende grootheden uit de sport, spreekt hij met neurobioloog Dick Swaab over de gevolgen van klappen je hoofd en reist hij af naar Thailand waar het kickboksen zijn oorsprong vindt. De laatste aflevering van het programma staat helemaal in het teken van het kickboksgala waarop Ajouad en Filemon het tegen elkaar opnemen in de ring.

Het gevecht tussen Filemon en Ajouad wordt gehouden op zaterdag 3 juni in Groningen en is de volgende dag te zien in de laatste aflevering van Filemon Slaat Door bij BNN op NPO 3.

Filemon Slaat Door is een coproductie van BNN-VARA en Witte Geit.

bron: BNN VARA