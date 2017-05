Ghijs de Bruijn levert feestelijk liedje af

Ghijs de Bruijn dookonlangs de studio van Manfred Jongenelis in om daar z'n nieuwe single ‘Doe maar normaal’ op te nemen. Dit feestelijke liedje, uitgebracht op het erkende Rood-Hit-Blauw label, opent in alle rust, echter zodra het eerste refrein zich aandient wordt het een wervelende meezinger. Eentje die menig polonaise in gang gaat zetten waarbij iedereen de kreet ‘Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg’ op zijn of haar lippen zal hebben.Patchanka Oosterhuis produceerde de clip.

bron: TV Oranje