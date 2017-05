Groot aantal artiesten aanwezig bij UnityNL on Tour op 28 mei in Leiden

Op zondag 28 mei 2017 krijgt Café Ons Hoekje gelegen aan de Koornbrugsteeg 1 in Leiden bezoek van UnityNL on Tour. Van 14.30 uur tot 22.00 uur zijn er doorlopend optredens van een groot aantal Nederlandstalige artiesten.De toegang is gratis.Te gast zijn: New Timeless, Sander Kwarten, Johan Kettenburg, Danilo Kuiters, Dario, Jeffrey Tanis, Jan Spel, Rinus Ponsen & Elz Bakker, Kobus Engels, Nick Koot, Ronnie van Bemmel, Anno Britting, Michael Oomen, Wesley Ponsen, Rick Melissen, Colinda, Robert Pater, Kevin Koning, Tony van de Dungen, Donny Ponsen, Marlane, Danny Diëgo, Jeffrey van Es, Femke Hengeveld, Tom Haver, Jordi Falcon, Thom Coppens en Evert Wolters. Meer info: www.unitynl.nl

bron: TV Oranje