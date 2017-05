Grootste schoolband van Nederland speelt voor Koningin Máxima in Ahoy

Met je klas spelen in de grootste schoolband van Nederland; wie wil dat nou niet? En dit jaar is niet alleen de band, maar ook het publiek groter dan ooit tevoren. Het Kerst Muziekgala 2017 verhuist namelijk naar Ahoy in Rotterdam. Bij het gala is ook Koningin Máxima, als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, aanwezig. De schoolband die zal bestaan uit 360 kinderen, wordt gevormd uit de klassen die bij de muzikale AVROTROS-spelshow Lang Leve de Muziek Show als winnaar uit de bus komen. Basisschoolgroepen 5, 6 en 7 kunnen zich hiervoor nog tot en met 14 mei opgeven via meermuziekindeklas.nl/wedstrijd.

Muzikale talenten, strakke dansmoves en parate muziekkennis; alles trekken kinderen uit de kast voor de muzikale scholenwedstrijd in het nieuwe AVROTROS-programma Lang Leve de Muziek Show. In de nieuwe familieshow gaan steeds drie basisschoolklassen uit één provincie, onder leiding van het presentatieduo Buddy Vedder en Romy Monteiro, de strijd aan voor de ultieme hoofdprijs: met de tot nu toe allergrootste schoolband optreden op Het Kerst Muziekgala 2017. Waar Koningin Máxima, als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, komt kijken naar het spektakel. Lang Leve de Muziek Show is vanaf september te zien op NPO Zapp. De shows monden uiteindelijk uit in het spectaculaire Kerst Muziekgala, dat eind december wordt uitgezonden door AVROTROS.

Méér Muziek in de Klas

Méér Muziek in de Klas is medeorganisator van Lang Leve de Muziek Show en het Kerst Muziekgala 2017. De stichting zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekeducatie is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt verbindingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst en de PO-Raad, AVROTROS, NPO en VandenEnde Foundation. Onder de ambassadeurs bevinden zich onder meer singer-songwriter Ilse DeLange, voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten, directeur Koninklijk Concertgebouworkest Jan Raes en cultureel ondernemer Joop van den Ende.

bron: AVROTROS