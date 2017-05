Helma lanceert haar tweede single 'Hier ben ik!'

Op zondag 21 mei verscheen de nieuwe single “Hier ben ik!” van Helma. Hetis de tweede single van de uit Noordwolde afkomstige zangeres.Haar eerste single “Ondeugend!!!” kwam in oktober 2014 uit. Dit nummer bereikte in 2015 plaatst 572 in de RADIONL Top 1500. Hierna is het een tijdje stil geweest rondom de 27 jarige zangeres. In oktober 2016 pakte Helma de draad weer op en zocht contact met producer en tekstschrijver Martin Sterken. Hij schreef speciaal voor haar het nummer “Hier ben ik!”

bron: TV Oranje