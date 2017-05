Inge Kleijn maakt indruk met debuutsingle

Na vele jaren podium ervaring te hebben opgebouwd, niet alleen in Nederland maar ook in België en Duitsland wordt deze vlotte, spontane en uiterst sympathieke verschijning zeer geliefd. Ondanks dat gaat haar hart toch uit naar de Nederlandse pop muziek als groot fan van bijv. Ruth Jacott en Trijntje Oosterhuis koestert ze de droom om ook eens door te breken als nederpop zangeres. Haar debuutsingle “Liefde vooraltijd” is 3 mei 2017 uit gekomen. Producenten en arrangeurs hebben samen met Inge enorm hard gewerkt aan dit product.

bron: TV Oranje