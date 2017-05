Jack van Raamsdonk lanceert 'Maar toch hou ik van het leven'

Zowel als drummer en als zanger, maar ook achter de schermen als producer, tekstschrijver en componist, mag Jack van Raamsdonk worden aangemerkt als iemand die het Nederlandse lied mede kleur gaf en nog steeds geeft. Als solozanger tekende hij voor zo’n 20 albums, met de formatie Exit vierde hij grote successen en als producer werkte hij samen met vele artiesten waaronder Jack Jersey en René Froger. De laatste jaren is hij veelvuldig met Janske op de podia te vinden; eerst via Het Woonwagen Duo, later veranderden zij hun naam in de Hollandio’s.

bron: TV Oranje