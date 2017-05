JAN TERLOUW EERSTE GAST IN NIEUW SEIZOEN ‘DE MEESTERWERKEN’

Als u één boek, één film, één muziekstuk, één kunstwerk en één tv-programma mag doorgeven aan de komende generaties, welke zouden dat dan zijn en waarom? Deze vraag speelt ook in het derde seizoen van de Meesterwerken een cruciale rol. In de A’DAM Toren ontvangt presentator en cultuurliefhebber Paul Witteman wekelijks een bijzondere hoofdgast om dé grootste meesterwerken uit de nationale en mondiale kunst en cultuur te bespreken. De Meesterwerken is vanaf 17 mei zes weken lang op woensdagavond om 20.25 uur te zien bij de VARA op NPO 2.

Paul Witteman: “We hebben ook dit jaar erg bijzondere gasten. Brigitte Kaandorp, Wende Snijders, Jan Terlouw, Jeroen Krabbé en Janine Abbring komen langs. Wat ik zo leuk vind aan Janine Abbring is dat zij Zomergasten gaat presenteren. En hoewel de programma’s niet op elkaar lijken, is er een lichte mate van overeenkomst; namelijk de kijker in staat stellen iemand beter te leren kennen door keuzes in beeldmateriaal van de gasten.”

Net als in het afgelopen jaar wordt het publiek opgeroepen om mee te stemmen. Via de website van de Meesterwerken kunnen kijkers stemmen op hun favoriete boek, film, muziekstuk en beeldend kunstwerk. Deze lijst is een samenstelling van werken die zijn aangedragen door onze hoofdgasten, kenners uit elk vakgebied en het publiek. Nieuw dit jaar is namelijk dat deze lijst ook werken bevat die volgens het publiek in de afgelopen editie het meest werden gemist. Met elkaar kiezen we zo de Meesterwerken 2017.In de slotaflevering van 21 juni zal de finale live vanuit De Rode Hoed worden uitgezonden. Hierin wordt bekend gemaakt welke film, muziek, boek en kunstwerk zich de titel Meesterwerk 2017 mag tooien. En tot het zo ver is vraagt Paul Witteman wekelijks aan zijn hoofdgasten welke Meesterwerken zij zouden kiezen. In de eerste aflevering op 17 mei is dat schrijver en voormalig politicus Jan Terlouw. Hij vertelt o.a. wat hem zo aanspreekt aan kunstenaar Gabriël Metsu en de muzikale dramafilm Amadeus.

De volgorde van alle gasten:

Aflevering 1 op 17 mei: Schrijver Jan Terlouw.

Aflevering 2 op 24 mei: Zangeres Wende Snijders.

Aflevering 3 op 31 mei: Cabaretier Brigitte Kaandorp.

Aflevering 4 op 7 juni: Zomergasten-presentator Janine Abbring.

Aflevering 5 op 14 juni: Kunstenaar, acteur en regisseur Jeroen Krabbé.

Aflevering 6 op 21 juni: Grote finale (bekendmaking van de Meesterwerken 2017)

Alle informatie is te vinden op de website van de Meesterwerken.

bron: BNN VARA