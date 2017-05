Jannes brengt ‘Laat Me’ uit als voorloper op nieuwe album

Vandaag brengt Jannes de eerste track uit van zijn nieuwe album die precies over 1 week uitkomt. De nieuwe single ‘Laat Me’ is een vrolijk uptempo nummer en is geschreven door zijn vaste schrijf- en productieteam Emile Hartkamp en Norus Padidar.Met dit nieuwe lied luidt Jannes zijn jubileumjaar in. De zanger zit dit jaar 15 jaar in het artiestenvak. De nieuwe single ‘Laat Me’ is een van de 12 gloednieuwe liedjes van zijn splinternieuwe album ‘Gevoel Van Samen Zijn’. Daarnaast zijn daar nog 3 oude nummers aan toegevoegd, die in een verrassend nieuw jasje zijn gestoken.

bron: TV Oranje