Jannes presenteert z'n nieuwe album op vrijdag 9 juni bij MediaMarkt Apeldoorn

Op vrijdag 9 juni om 19.00presenteert Jannes zijn nieuwe album ‘Gevoel van Samen Zijn’ bij de MediaMarkt in Apeldoorn. Jannes zal enkele van zijn nieuwe hits ten gehore gaan brengen. Na zijn optreden kan zijn aanhang een album aanschaffen, laten signeren en op de foto. 2017 wordt een heel bijzonder jaar. In 2017 zit Jannes namelijk 15 jaar in het artiestenvak. Het afgelopen jaar was een bewogen jaar met een lach en een traan met als hoogtepunt een gouden plaat voor het album Onderweg Naar Jou.

bron: TV Oranje