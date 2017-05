'Als er iemand is die de allergrootste feesthit van het duo Jan & Zwaan zou mogen, nee beter gezegd .. zou moeten coveren dan is het wel Johnny Gold, want laten we eerlijk zijn, hier komt de doorsnee “artiest” niet ongestraft mee weg om aan dit stuk Nederlandstalige hit geschiedenis te komen, maarrrr .. net als met “Samenzijn” gaat Johnny wederom de uitdaging aan', vertelt platenbaas Johan Hense van VNC Music. In 1981 stond deze Hollandse feestkneiter wekenlang tussen wereldsterren als Grace Jones, Phil Collins en Michael Jackson in de top 40.

bron: TV Oranje