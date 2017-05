The First Lady of Rotterdam; Joke Bruijs heeft vandaag haar eerste CD ‘Young at Heart’ overhandigd gekregen van Willem van Hanegem. Waarop zij spontaan de hele Feyenoord sellectie uitnodigde voor haar gala concert op 25 juni. Joke ; “Het leven moet gevierd worden, als onze jongens onverhoopt niet winnen dan verdienen we een borrel…..(Fotocredits: Dennis van Tellingen)

bron: TV Oranje