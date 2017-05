KHADIJA ARIB VOORZITTER JURY OP WEG NAAR HET LAGERHUIS

Wie wordt de beste jonge debater van Nederland? En wie houdt de beste toespraak? De afgelopen maanden streden tijdens voorrondes in alle Nederlandse provincies ruim 2.500 jongeren tegen elkaar om een plekje in de felbegeerde finale van Op weg naar Het Lagerhuis te bemachtigen. In deze finale nemen de tien beste jonge debaters van Nederland het tegen elkaar op en zijn de drie grootste speechtalenten te zien. Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer is op 9 juni ook de voorzitter van de jury van Op weg naar het Lagerhuis. Zij wordt bijgestaan door parlementair verslaggever Xander van der Wulp en tv-maker/presentatrice Linda Hakeboom. De finale van Op weg naar het Lagerhuis is op vrijdag 9 juni om 19.20 uur te zien bij de VARA op NPO 2.

De finale wordt net als de afgelopen jaren gepresenteerd door Menno Bentveld: ''In een complexe, soms verwarrende, soms vrolijke en soms bedreigende wereld is het belangrijker dan ooit om tot elkaar te komen. Elkaar te leren kennen. Naar elkaar te luisteren. Om elkaars ideeën en argumenten te horen. En om je best te doen je eigen mening en argumenten goed en scherp te formuleren. Na te denken over wat je wilt zeggen en -misschien nog belangrijker- tot je door te laten dringen wat de ander zegt. Gecombineerd met humor, spanning en competitie levert dat proces ieder jaar weer een zinderende finale op van VARA's 'Op Weg naar het Lagerhuis'.''

SCHOLIEREN IN DEBAT MET KERSVERS KAMERLID THEO HIDDEMA

De tien beste jonge debaters bestaan uit vijf debattalenten van het Praedinius Gymnasium Groningen en zij nemen het op tegen het vijftal van De Nassau uit Breda. In deze finale gaan zij onder andere in debat met Theo Hiddema, advocaat en kersvers kamerlid voor Forum voor Democratie. Daarnaast strijden de grootste speechtalenten uit de voorrondes om de titel Beste V-rede van Nederland. Drie kandidaten hebben zich hiervoor geplaatst: Hajar Yagkoubi (17) uit Helmond, Hidde Swartjes (17) uit Nuenen en Lieve Eberson (17) uit Den Bosch.

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatcompetitie van Nederland. Ruim 2.500 scholieren van meer dan tweehonderd middelbare scholen uit heel Nederland streden dit jaar mee om een plek in de finale. Daarmee is de wedstrijd een kweekvijver van jong politiek talent. De wedstrijd wordt georganiseerd door de VARA in samenwerking met jongerenorganisatie HOPE XXL en met steun van het V-fonds. De winnaars krijgen een verzorgde reis naar de Verenigde Naties in New York.

Klik hier voor meer informatie over Op weg naar het Lagerhuis.

bron: BNN VARA