Lochare kondigt instrumentale clip ‘Amazing’ aan

In de clip van het instrumentale nummer ‘Amazing’ speelt een onherkenbare man met een grote sombrero op z’n hoofd een vrolijke melodie op z’n gitaar. Hij noemt zichzelf Lochare en wil voorlopig niet met z’n gezicht in beeld. Hij is van plan om binnen afzienbare tijd nog een aantal instrumentale clips door William ten Kate van TV Oranje Clips te laten produceren om te kijken hoe er op gereageerd wordt. Z’n ware identiteit wordt in een later stadium bekend gemaakt.‘Lochare’ heeft in het verleden heel veel muziek geschreven met als beloning een aantal Gouden en Platina platen in het buitenland.

bron: TV Oranje