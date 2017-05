Lucas De Man bezoekt Nederlandse inzending Biënnale van Venetië

Presentator Lucas De Man reist voor deze speciale uitzending van Kunstuur af naar Italië, waar kunstenaar Wendelien van Oldenborgh Nederland vertegenwoordigt tijdens de 57e Biënnale van Venetië.

Na een ‘open call’ van het Mondriaan Fonds werd uit maar liefst 68 plannen de presentatie Cinema Olanda van Wendelien en curator Lucy Cotter gekozen. Van Oldenborgh heeft van het Nederlands paviljoen een bioscoop gemaakt waarin haar bijzondere filmwerken de bezoeker confronteren met een onderbelicht deel van onze postkoloniale geschiedenis.

Lucas De Man bezocht in een Rotterdamse kerk de generale repetitie van de opnames van één van haar filmwerken en doet vanuit de ‘Giardini’ in Venetië verslag van de opening van Cinema Olanda in het Rietveldpaviljoen. Ook heeft hij onder meer een interview met minister Jet Bussemaker, minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, die een persoonlijke band met het thema van Van Oldenborgh heeft.

De Biënnale van Venetië wordt tot en met 26 november 2017 gehouden.

bron: AVROTROS