Vandaag waren weer diverse artiesten te gast in de studio van TV Oranje in Steenwijk om een Showflits in te spreken. Eerder deze week waren ook Bouke en Danny Frogeral te gast. Heb jij als artiest ook iets mee te delen aan de kijkers van TV Oranje? Meld je dan nu vast aan voor de eerstvolgende opnamedag op vrijdag 2 juni van 16.00 tot 20.00 uur! Alle artiesten zijn dan van harte welkom om een (gratis!) Showflits op te nemen.

bron: TV Oranje