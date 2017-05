Marjan Berger heeft met 'De Nacht' een potentiële hit in handen

De nieuwste single 'Deze Nacht' van Marjan Berger scoort super! Met een prachtige vertaling van 'Diese Nacht is jede Sunde wert' van de Duitse superster Andrea Berg heeft Marjan Berger een potentiëlehit in handen.Deze innemende zangeres weet haar publiek van alle leeftijden te bekoren met een brede waaier hits van toen en nu. Van 1970 tot 1981 was ze actief in het duo Theo & Marjan en van 1981 tot en met 1995 was Marjan de helft van het immens populaire Nederlandse duo Frank en Mirella, dat verschillende hits scoorde.

bron: TV Oranje