Matthijs van Nieuwkerk in eerste uitzending Opium op Oerol

DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk is één van de prominenten die dit jaar Opium op Oerol opluistert met zijn komst. Andere zogeheten walgasten zijn illusionist Victor Mids, zanger Jan Smit, politiewoordvoerder Ellie Lust en Studio Sport-presentatrice Dione de Graaff. Zij bezoeken voor het tv-programma een theatervoorstelling en bespreken deze aan tafel bij presentator Cornald Maas.

Vanaf maandag 12 juni doet Opium op Oerol de hele week verslag van het tiendaagse muziek- en theaterevenement op Terschelling. Er zijn live-optredens van onder anderen The Kik, Danny Vera en Yentl & De Boer. Elke aflevering brengen de hiphop-broers Dos Hermanos een ode aan Oerol. De weekplanning ziet er als volgt uit:

Maandag: Matthijs van Nieuwkerk

Dinsdag: Victor Mids

Woensdag Ellie Lust

Donderdag: Jan Smit

Vrijdag: Dione de Graaff

AVROTROS op Oerol

AVROTROS is op meer manieren aanwezig tijdens het culturele festival. Zo presenteert Andrea van Pol Opium, te beluisteren op NPO Radio 4, van dinsdag 13 juni tot en met donderdag 15 juni live vanuit Café de Rustende Jager op Terschelling. De luisteraar krijgt dankzij speciale gasten, verslagen van de voorstellingen en veel live muziek thuis een goede sfeerimpressie van Oerol.

Bezoekers van Oerol kunnen mede dankzij een bijdrage van het AVRO Cultuurfonds in de Bubble genieten van Herz. De Bubble is een opblaasbare, doorzichtige ruimte van het Duitse kunstenaarscollectief Plastique Fantastique. Zij maakten eerder opblaasbare ruimtes, maar nooit één waarin maar liefst 150 mensen een voorstelling kunnen bijwonen. Herz is een multidisciplinaire voorstelling waarin dans, muziek en techniek samenkomen en een nieuwe dimensie creëren in een ongewoon decor. De Bubble is één met het landschap en de omgeving. Het transparante karakter werkt uitnodigend. Bovendien geeft het musici en artiesten de gelegenheid om in alle weersomstandigheden in de openbare ruimte op te kunnen treden. Het is een intrigerend spel tussen binnen en buiten, en mens en natuur. De Bubble gaat na Opium op Oerol op reis door het land.

bron: AVROTROS