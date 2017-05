Michelle Okken komt met verrassende nieuwe single!

De nieuwe single ‘Als ik jou zie’ van Michelle Okken heeft even op zich laten wachten. De 15-jarige zangeres heeft al diverse singles uitgebracht, maar was zoekende naar een nieuwe muziekrichting. “Ik hoop dat deze nieuwe single voor de mensen net zo verrassend zal zijn of als hij voor mij was”, aldus Michelle.Op 10-jarige leeftijd is Michelle Okken haar eerste single uitgekomen. Nu Michelle 15 jaar is, past ze haar muziekstijl daarop aan en op haar smaak. Het heeft daarom even geduurd voordat er een opvolger was van ‘Blij dat ik hier leef’.

Er is een verfrissende opvolger gevonden in ‘Als ik jou zie’. Deze is geschreven door Bram Koning. “Ik moest er zelfs van huilen toen ik de demo binnenkreeg, alles klopte!”, aldus Michelle. ‘Als ik jou zie’ is precies wat Michelle zoekt. “Ik ben echt super blij met deze single en richting”, vervolgt de jonge zangeres. Omdat ze een nieuwe richting inslaat, is ze benieuwd naar de reacties. "Ik hoop dat deze nieuwe single voor de mensen net zo verrassend zal zijn, of als hij voor mij was.”, vertelt Michelle.

bron: TV Oranje