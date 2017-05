Mike Daane geeft groen licht aan platenlabel Rood-Hit-Blauw

De uit Zandvoort afkomstige Mike Daane staat al jaren bekend als zingende bouwvakker. Actief, Professioneel, Gedreven, Ambitieus zijn kernwoorden die hem typeren.Nadat Mike via de website van Rood-Hit-Blauw onlangs een afspraak maakte met Ronald Visch in Amersfoort werd al snel duidelijk dat beiden veel voor elkaar konden betekenen.Mike en RHB zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat de toekomstige platen via dit label uitgebracht gaan worden. Een tipje van de sluier kunnen we al prijs geven: De eerst volgende single verschijnt 2 juli 2017.

bron: TV Oranje