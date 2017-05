Nanz klaar voor haar derde single

Na de singles ‘Zomer’ en ‘Mijn Passie’ is Nanz helemaal terug met een nieuwe single ‘Ik geloof’.Nanz kan je kennen van het toneelstuk ‘Ous Maa en Ich’ dat ze met haar moeder Lisette Geusens brengt. De vrolijkheid en echtheid in iemand opwekken doet ze graag met een lach, een traan en een boodschap. Dit doet ze ook in haar muziek.Nanz is afkomstig uit Bocholt gelegen in het Belgische Limburg. Ze heeft al heel wat watertjes doorzwommen en is nu klaar voor haar derde single ‘Ik geloof’ op jullie los te laten.

bron: TV Oranje