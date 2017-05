Hanne, Marthe en Klaasje zijn volop aan het repeteren voor de opnames van hun allereerste bioscoopfilm: K3 Love Cruise. Vandaag mogen zij bekend maken dat niemand minder dan Nicolette van Dam en Tim Douwsma een rol zullen spelen in de nieuwe K3-film, die vanaf 13 december is te zien in de Nederlandse en Vlaamse bioscopen.

bron: TV Oranje