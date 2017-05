Nick Brinkhuis presenteert nieuwe single 'Overal' in z'n woonplaats Nijverdal

Tijdens 'De Nacht van Nijverdal' op vrijdag 26 mei 2017 presenteert Nick Brinkhuis z'n nieuwe single 'Overal' bij Café De Kachel aan de Rijssensestraat 73 in Nijverdal. Meewerkende artiesten zijn Klazina, Wimmie Bouma en Bertus oet Almelo.De aanvang is vanaf 20.30 uur en de entree is gratis. De 32 jarige zanger hoopt stiekem op een zomerhitje. 'Overal’ is geschreven en gecomponeerd door Frank Verkooyen en Femke Reuvers.Het geheel is opgenomen bij The Boom! Music in Breda en wordt uitgebracht door Nationale Artiesten Parade.'Er komt ook een videoclip bij. Deze wordt geproduceerd door Wescur. Aanstaande woensdag worden de beeldenopgenomen ophet strand inZandvoort. De weersverwachting ziet er in ieder geval heel goed uit…', aldus Nick. Meer info: www.nickbrinkhuis.nl

bron: TV Oranje