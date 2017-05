Nieuwe single ‘Als je gaat, lieveling’ van Lenie Gerrits is een écht levenslied

Lenie Gerrits houdt van het levenslied. Desondanks is het alweer een tijdje geleden dat hij een écht levenslied uitbracht. Zijn vorige single ‘Sta niet achteraan’ was bijvoorbeeld een liedje met humor. De nieuwe single ‘Als je gaat, lieveling’ is een typisch levenslied.‘Als je gaat, lieveling’ bevat een droevige tekst, maar aan de andere kant komen ook de fijne momenten erin voor. “Ik vind het een mooi verhaal”, aldus Lenie. Het is een levensverhaal en daarom brengt hij zijn nieuwe single met trots uit.

bron: TV Oranje