Nieuwe single Rudy Wagner is soundtrack voor Sintifestival Latcho Diewes

Het festival ‘Latcho Diewes’ betekent twee dagen vol muziek, dans, cultuur, entertainment en eten. Sinto Rudy Wagner schrijft het lied ‘Latcho Diewes’ voor het festival.'Latcho Diewes' betekent in de taal van de Sinti: 'Goedendag'. Deze begroeting vormt de basis voor dit festival, waarvan het doel is om mensen kennis te laten maken met de Sinti-cultuur. Het festival ‘Latcho Diewes’ betekent een middag vol muziek, dans, cultuur, entertainment en eten. Op 16 en 17 september vindt het festival plaats op het evenemententerrein aan de Otterweg in Beek en Donk.

bron: TV Oranje