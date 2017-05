Nieuwe single ‘Samen voor altijd’ van Yoeri L’Abée valt goed in de smaak bij fans en media

Yoeri L’Abée is uiterst tevreden over de positieve reacties die hij kreeg n.a.v. de lancering van z’n nieuwe single ‘Samen voor altijd’. De zanger uit Etten-Leur laat weten dat hij al een tijdje op zoek was naar iets nieuws. Z’n vaste producer Laurens van Wessel had hem al een aantal demo’s laten horen , maar daar had hij nog niet gevoel bij gekregen wat hij wilde. Laurens ging vervolgens een melodie produceren die erg in de smaak viel bij Yoeri.‘Het is een beetje disco.Een tekst was er op dat moment nog niet. Ik gaf hem aan dat een lied over de liefde altijd goed was .

bron: TV Oranje