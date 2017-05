17 jaar na het uitkomen van deze feestknaller leek het Hans van Aalst (Denans) tijd om deze hit in een nieuw modern jasje te steken. Op feesten en partijen is de Sombrero nog steeds een veel gevraagd liedje waarmee Denans elke keer weer de grootste polonaises aan elkaar zingt. Ook zijn vriend, café eigenaar "Bolle Henk" Schipper draait deze hit nog steeds grijs in zijn café in Ossendrecht. Meerdere malen heeft hij de microfoon overgenomen om zelf "Sombrero grote hoed" door de speakers te laten galmen.

bron: TV Oranje