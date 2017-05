Nieuwe single van Greg-A-Man is getiteld Mi Famirie (Mijn familie)

Greg-A-Man is een formatie die reggae, bubbling, hiphop en party muziek met een commercieel tintje schrijft en op geheel eigenwijze op het podium brengt.Het allereerste optreden was in april 2012 op de Kattukse Nach, die elk jaar in Katwijk plaatsvindt. Daarna volgende snel vele optredens bij bruiloften, partijen, buitenfestivals zoals onder andere ‘S Heerenloo Lands, bars, feesttenten, … . Bij Barbie's bar won Greg-A-Man de originaliteitsprijs.Ook voor het tv programma ‘’De week van Fillemon’’ kreeg Greg-A-Man een uiterst positief commentaar.

bron: TV Oranje