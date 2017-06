Nigel Fischer in zee met Rood-Hit-Blauw

Dat de Utrechtse zanger Nigel Fischer aardig aan de weg aan het timmeren is, is voor insiders van de muziek business geen geheim.Om dit succes nog verder uit te gaan bouwen en stappen in “Het wereldje” te zetten is Nigel zojuist in zee gegaan met het gespecialiseerde platenlabel Rood-Hit-Blauw. Het resultaat is dan ook dat zijn nieuwe plaat,geschreven door Jeff Weber en opgenomen bij Laurens van Wessel, onder dit label uitgebracht gaan worden. Nigel’s nieuwe single verschijnt 28 juni en is getiteld ‘Ik laat het allemaal gebeuren’.

bron: TV Oranje