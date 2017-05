'Nu jij nog'….nieuwe single van Wimmie Bouma

Na een uitstapje heeft Wimmie Boumaweer onderdak gevonden bij HvV-Entertainment van Henri van Velzen. Voor de opnames van zijn nieuwe single ‘Nu jij nog!’ keerde hij dan ook weer terug naar Martin Sterken. 'Het is weer tijd voor een echte Wimmie Bouma-plaat”, zo lieten de zanger en zijn managementteam weten.Deze nieuwe plaat, naar het Nederlands bewerkt door Martin Sterken, is een energieke en ritmische popschlager. De clip is opgenomen door William ten Kate van TV Oranje Clips.

bron: TV Oranje