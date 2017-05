OG3NE en het Songfestival bij AVROTROS

Na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zover. OG3NE is in Kiev om deel te nemen aan de 62e editie van het Eurovisie Songfestival. De komende dagen kan de kijker niet om de drie zussen heen bij AVROTROS. Met verschillende programma’s wordt men meegenomen in dit avontuur van OG3NE, waar de ogen van heel Nederland op gericht zijn.

Woensdag 3 mei:

OG3NE op weg naar het Songfestival, 20.30 uur, NPO 3

In de documentaire OG3NE op weg naar het Songfestival volgt Jan Smit de zussen van OG3NE tijdens hun voorbereiding op het Eurovisie Songfestival. Van het moment dat de dames bekendmaken dat zij Nederland vertegenwoordigen tot het moment dat zij vertrekken naar Kiev. Dat muziek en emotie dicht bij elkaar liggen, blijkt voor OG3NE tijdens veel mooie momenten waar muziek de uitlaatklep is van de moeilijke tijd waar de meiden met hun zieke moeder in zitten. Dit speelt ook in de documentaire een centrale rol aangezien hun moeder de inspiratiebron is voor het nummer Lights And Shadows.

Het beste van het Songfestival, 21.50 uur, NPO 3

Het Eurovisie Songfestival heeft een geweldig archief van deelnemers met onvergetelijke nummers. Wie kent Waterloo van ABBA, Ding-a-dong van Teach-In of Eurphoria van Loreen niet? Vanavond gaan we in vogelvlucht door een groot aantal fragmenten en kijken we terug met o.a. Sanne Wallis de Vries, Thomas Cammaert, Koos van Plateringen, Romy Monteiro, Carolina Dijkhuizen, Ferri Somogyi, Barry Paf, Janice en Andy Wijnen, Tommie Christiaan en Michelle Splietelhof. Tevens hebben we interviews met Sandra Reemer en Sieneke over hoe zij hun deelname hebben ervaren aan het grootste muziekevenement ter wereld.

Zaterdag 6 mei:

Dit is OG3NE, 22.40 uur, NPO 1

Registratie van het concert Three Times A Lady van OG3NE waarmee de zussen het afgelopen jaar door ons land zaal na zaal hebben plat gezongen. Het publiek wordt meegenomen op een reis vol unieke meerstemmige zang waarin prachtige ballads en uptempo nummers in een speciaal OG3NE jasje worden gestoken. De ladies laten tijdens dit concert zien wat ze in huis hebben en wat een fantastisch talent zij hebben.

Zondag 7 mei:

TV Show, 22.00 uur, NPO 1

Ivo Niehe ontmoet OG3NE in hun eigen huis en heeft een openhartig gesprek met de dames over hun carrière, hun familie en de ziekte van hun moeder. Daarnaast spreekt hij Rick en Isolde Vol, de ouders van Amy, Lisa en Shelley, over hun talentvolle dochters en de enorme sterke familieband die zij met elkaar hebben. Hoe de mooie momenten uit hun carrière de familie kracht geven in de moeilijke tijden die zij doormaken.

Dinsdag 9 mei:

Op weg naar het Songfestival, 20.30 uur, NPO 1

In Op weg naar het Songfestival blikken bekende Nederlanders vooruit op de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Welke landen weten vanavond een plaats in de finale van zaterdag te bemachtigen? We beschouwen voor samen met o.a. Maurice Wijnen, Carlo Boszhard, Tania Kross, Giel Beelen, Romy en Antje Monterio, Anita Meijer. Albert Verlinde, Mattie en Wietze, Jan Keizer, Anny Schilder en Sander Lantinga.

Eurovisie Songfestival – 1e halve finale, 21.00 uur, NPO 1

Vanuit the International Exhibition Centre in Kiev, Oekraïne de registratie van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk and Timur Miroshnychenko nemen de presentatie voor hun rekening. Jan Smit en Cornald Maas verzorgen het commentaar voor de Nederlandse kijker.

Donderdag 11 mei:

Op weg naar het Songfestival, 20.30 uur, NPO 1

Vanavond in Op weg naar het Songfestival de voorbeschouwing op de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ons land wordt in Kiev vertegenwoordigd door OG3NE met het nummer Lights And Shadows. Wat vinden onze experts van het nummer en hoe zien zij de concurrentie? We beschouwen voor samen met o.a. Maurice Wijnen, Carlo Boszhard, Tania Kross, Giel Beelen, Romy en Antje Monteiro, Anita Meijer, Albert Verlinde, Mattie en Wietze, Jan Keizer, Anny Schilder en Sander Lantinga.

Eurovisie Songfestival – 2e halve finale, 21.00 uur, NPO 1

Vanuit the International Exhibition Centre in Kiev, Oekraïne de registratie van de halve finale van het Eurovisie Songfestival met OG3NE. Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk and Timur Miroshnychenko nemen de presentatie voor hun rekening. Jan Smit en Cornald Maas verzorgen het commentaar voor de Nederlandse kijker.

Songfestival Café, 23.00 uur, NPO

BestDirect na de uitzending komt vanuit VondelCS het Songfestival Café, dé live nabeschouwing van de halve finales van het Eurovisie Songfestival. Buddy Vedder en Ruth Jacott blikken met gasten terug op de halve finales en kijken vooruit naar de finale. Het Songfestival Café is ook live te volgen op Facebook (Eurovisie Songfestival).

Zaterdag 13 mei:

Op weg naar het Songfestival, 20.30 uur, NPO 1

Vanavond in Op weg naar het Songfestival de voorbeschouwing op de finale van het Eurovisie Songfestival. We kijken met een groot aantal BN’ers welke landen in aanmerking komen voor de overwinning vanavond. We beschouwen voor samen met o.a. Maurice Wijnen, Carlo Boszhard, Tania Kross, Giel Beelen, Romy en Antje Monteiro, Anita Meijer. Albert Verlinde, Mattie en Wietze, Jan Keizer, Anny Schilder en Sander Lantinga.

Eurovisie Songfestival – FINALE, 21.00 uur, NPO 1

Vanuit the International Exhibition Centre in Kiev, Oekraïne de registratie van de finale van het Eurovisie Songfestival. Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk and Timur Miroshnychenko nemen de presentatie voor hun rekening. Jan Smit en Cornald Maas verzorgen het commentaar voor de Nederlandse kijker.

bron: AVROTROS