Pascal de Vormer schrijft zomers lied voor Robin Alberts

De studio van Peter van der Veen was de afgelopen weken regelmatig het adres waar Robin te vinden was. Keihard heeft deze uit Hoogezand afkomstige zanger gezocht naar een waardig opvolger van 'Ik voel met beter zonder jou'en die zoektocht is geslaagd. Pascal de Vormer de man die voor meer zanger en zangeressen nummers schrijft heeft zich ook ontfermd over Robin en kwam met het zomerse 'Mañana'. Een schot in de roos en precies iets wat Robin voor ogen had. Samen met Peter van der Veen heeft hij er druk aan gewerkt.

bron: TV Oranje