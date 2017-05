Patrick Gerets gaat de zomer zonnig en positief tegemoet met 'Zeg maar niets'

Patrick Gerets gaat de zomer zonnig en positief tegemoet! Hij is trots op zijn nieuwe single ‘Zeg maar niets’ én op het team waar hij mee mag werken! Zo brengt platenmaatschappij Zebra Music de single en videoclip uit, is de catchy eigentijdse track geschreven door Jeffrey Weber en opgenomen in de studio van Manfred Jongenelis. Patrick Gerets die een compleet ander mens is geworden, nadat hij ruim 50 KG is afgevallen heeft de afgelopen jaren meerdere singles uitgebracht. Extra bijzonder was het duet dat hij opnam met Frank van Etten.

bron: TV Oranje