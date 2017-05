Ron Boszhard en Inge Dekker geven zwemles

AVROTROS-presentator Ron Boszhard stelt in het kindersportprogramma Zappsport het belang van zwemles aan de kaak met een speciaal zwemteam. Boszhard: “Schoolzwemmen is niet meer verplicht, wanneer kinderen dus niet op zwemles gaan leren ze nooit goed zwemmen. Zonde, want zwemmen is niet alleen heel leuk maar ook super belangrijk om te leren in een waterland als Nederland.” Vanaf zondag 21 mei is het Zappsport Zwemteam vier weken te volgen bij Zappsport. Het team bestaat uit zes kinderen tussen 8 en 10 jaar, die allemaal om hun eigen reden nooit hebben leren zwemmen. Olympisch kampioen Inge Dekker stoomt de kinderen klaar voor het Zappsport zwemdiploma.

Sprong in het diepe

Het is letterlijk een sprong in het diepe voor de kinderen van het Zappsport Zwemteam. Inge Dekker traint keihard met de kinderen; op de belangrijke slagen, hoe een profzwemmer traint, maar ook hoe de jongens en meiden kunnen overleven in natuurwater. De kinderen krijgen ook nog individueel zwemles van een zwemleraar van de KNZB. Na het behalen van het Zappsport Zwemdiploma gaat het team door voor het officiële KNZB zwemdiploma.

Het is de eerste keer dat Zappsport een speciaal Zwemteam samenstelt. Eerder selecteerde het programma kinderen voor een Runningteam, waarbij kinderen die niet of weinig aan sport deden trainden voor een Kidsrun. En kinderen die niet konden schaatsen leerden dit in het Zappsport Schaatsteam. Op deze manier helpt en motiveert Zappsport kinderen die (bijna) niet sporten om iets nieuws te leren en met hulp van een topsporter een bijzondere prestatie neer te zetten.

bron: AVROTROS