Samantha Steenwijk en Mike Peterson in de halftime show van De Toppers

De Toppers hebbenbekend gemaakt wie er in de halftime show staan op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei in de Amsterdam Arena. Samantha Steenwijk en Mike Peterson mogen dit jaar gaan optreden voor 50.000 feestende mensen.Zij hebben dit zelf bekend mogen maken via hun social media. ‘Ik ben als een kind zo blij dat ik mag optreden bij de Toppers In Concert. Zo dankbaar., aldus de vrolijke Samantha in het filmpje op haar social media. Het gaat goed met Samantha, haar nieuwe single ‘Als Je Tot Morgen Bij Me Blijft’ staat inalle Nederlandstalige playlisten.

bron: TV Oranje