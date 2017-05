Sander Sestig weet het zeker….hij duikt de muziekwereld in…..

Afgelopen week verscheen de single ‘Als jij eens wist (hoeveel ik van je hou)' van Sander Sestig. De 28 jarige inwoner is een nieuwe speler ‘op de markt’. Hij is gelijk in zee gegaan met een aantal vooraanstaande mensen uit de muziekwereld waaronder producer Manfred Jongenelis, tekstschrijver Carlo Verkooyen, gitarist Marcel Fisser en trompettist Martijn de Laat.Ruim 11 jaar geleden bracht hij in eigen beheer al eens een single uit. ‘Daar is nooit is mee gebeurd. We hebben het destijds stil gehouden en geen aandacht aan besteedt.

bron: TV Oranje