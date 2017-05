Sidney Bischoff probeert wat meer te lachen….

De nieuwe single ‘Probeer wat meer te lachen‘ van Sidney Bischoff in een gezellig vrolijk up tempo liedje. Volgens de zanger uit Apeldoorn zeer geschikt voor een quickstep. Het liedje gaat over vertier in het leven. ‘Je moet er zelf toch iets van maken. Het motto is dan ook om wat meer te lachen. Er is al zoveel ellende in de wereld, vandaar de keuze voor dit positieve lied.Het team achter Sidney, bestaande uit tekstschrijver René Portegies, producer Ger Oerlemans en Bert Schenau weten precies welke stijl het beste bij hem past.

bron: TV Oranje